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В Харькове неизвестные обрисовали памятник Пушкину красной краской

Культура 12:56   06.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове неизвестные обрисовали памятник Пушкину красной краской

Сейчас харьковские коммунальщики отмывают памятник Пушкину от рисунков.

Неизвестные обрисовали знаменитый памятник российскому поэту Александру Пушкину, который никак не могут снести в Харькове.


Фотографиями поделился волонтер и координатор работы палатки «Все для победы» Борис Редин.


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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 12:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас харьковские коммунальщики отмывают памятник Пушкину от рисунков.".