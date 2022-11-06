В Харькове неизвестные обрисовали памятник Пушкину красной краской

Сейчас харьковские коммунальщики отмывают памятник Пушкину от рисунков.

Неизвестные обрисовали знаменитый памятник российскому поэту Александру Пушкину, который никак не могут снести в Харькове.



Фотографиями поделился волонтер и координатор работы палатки «Все для победы» Борис Редин.