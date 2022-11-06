В Харькове неизвестные обрисовали памятник Пушкину красной краской
Сейчас харьковские коммунальщики отмывают памятник Пушкину от рисунков.
Неизвестные обрисовали знаменитый памятник российскому поэту Александру Пушкину, который никак не могут снести в Харькове.
Фотографиями поделился волонтер и координатор работы палатки «Все для победы» Борис Редин.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 12:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас харьковские коммунальщики отмывают памятник Пушкину от рисунков.".