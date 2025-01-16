«Сразу много хейта»: определилась ли мэрия с цветом для транспорта Харькова

В Харьковском горсовете прокомментировали окрашенный в красный цвет метропоезд, который сразу вызвал ажиотаж в соцсетях. Отмечают – это был эксперимент и главный цвет для транспорта города еще не определили.

«Это был первый метропоезд после ремонта во время войны, который нужно было красить. Было все равно окрашивать его в какие цвета. То есть это могло бы быть стандартный зелено-синий цвет для этих вагонов. Это вагоны серии Е, которые выпускались еще в советское время. То есть это было разработано еще очень давно, и эти цвета в Харькове так сложилось, что сохранились. И был выбор: либо просто покрасить его так, как обычно, либо отойти от стандартной советской схемы. И эта цветовая гамма – серо-красная, это такой эксперимент, потому что очень важно в метрополитене понимать, как эти цвета на подвижном составе будут себя отражать потом с влиянием времени и эксплуатации», – рассказал заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС Владимир Матяс, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он подчеркнул: массово перекрашивать все метропоезда именно в такие цвета пока не будут. При этом Матяс отметил, что вживую цвет воспринимается совсем иначе, чем на фото.

«В выборе цвета транспорта хотелось бы на перспективу думать о том, что у нас когда-нибудь будет свой бренд-бук и у нас будут свои основные цвета транспорта. Вы знаете, что это мировая практика, когда есть корпоративный стиль. В выборе цвета очень важно отталкиваться не от каких-либо вкусовых моментов. Кому-то нравится желтый, кому-то нравится зеленый. Но здесь нужно рационально подходить к этому вопросу. Все знают, что наземный транспорт должен быть броским, безопасным на дороге. Это красно-белый, это желтый-черный. И когда меня спрашивают почему красный или желтый, я им всегда говорю, просто откройте Google и поищите «длина волны цветов», — сказал Матяс.

Также он рассказал, что тот транспорт, который Харьков получает от партнеров в качестве гуммопомощи из Европы, в основном имеет красные цвета. Речь идет о трамваях и автобусах.

«Мы сейчас еще на этапе выбора цвета транспорта, у нас нет утвержденного дизайн-кода, мы будем еще это все проделывать. У нас есть большое количество троллейбусов зеленого цвета, принятого на «Евро-2012», никто у нас тогда ничего не голосовал, а здесь сейчас мы попытались покрасить один состав красного цвета, и сразу там много хейта пошло», — отметил Матяс.

Напомним, в Харькове покрасили в новые цвета один из поездов в метрополитене, сообщила пресс-служба горсовета. А директор департамента строительства и путевого хозяйства Дмитрий Липовой объяснил: весь муниципальный транспорт Харькова постепенно должен привести к единому стандарту. Главным цветом станет красный. Новость сразу вызвала неоднозначную реакцию соцсетей. Отменяйте «зраду» – с таким призывом к харьковчанам обратился депутат горсовета Дмитрий Булах. Депутат заявил, что над цветовым решением гортранспорта еще работают, и никто сейчас массово ничего перекрашивать не будет.