Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова

Поезд в метрополитене Харькова, который частично перекрасили в красный — основной цвет муниципального транспорта, — это экспериментальный проект.

Об этом пишет депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах со ссылкой на замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Матяса.

«Отменяйте «зраду». Спросил господина Владимира Матяса из профильного департамента относительно покрашенного поезда харьковского метро. Это пока экспериментальный, пилотный вариант. Да, горсовет действительно работает в направлении унификации цветового решения по городскому транспорту. Но, насколько я знаю, процесс еще не завершен. Поезд — это определенный тест. Поэтому никто сейчас массово ничего перекрашивать не будет», — написал Булах.

При этом он добавил, что сам поддерживает движение к унификации цветового решения транспорта, но предлагает сделать этот процесс «более открытым и инклюзивным».

Ранее директор департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой сообщил, что муниципальный транспорт постепенно приводят к единому цветовому стандарту. По словам чиновника, красный был утвержден как основной цвет городского транспорта еще в 2021 году по инициативе мэра Игоря Терехова, так как способствует повышению уровня безопасности на дорогах. Теперь стандарт внедряют в метро. В рамках планового ремонта уже перекрасили один из поездов, и в ближайшее время он начнет курсировать по Холодногорско-заводской линии.