Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
Поезд в метрополитене Харькова, который частично перекрасили в красный — основной цвет муниципального транспорта, — это экспериментальный проект.
Об этом пишет депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах со ссылкой на замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Матяса.
«Отменяйте «зраду». Спросил господина Владимира Матяса из профильного департамента относительно покрашенного поезда харьковского метро. Это пока экспериментальный, пилотный вариант. Да, горсовет действительно работает в направлении унификации цветового решения по городскому транспорту. Но, насколько я знаю, процесс еще не завершен. Поезд — это определенный тест. Поэтому никто сейчас массово ничего перекрашивать не будет», — написал Булах.
При этом он добавил, что сам поддерживает движение к унификации цветового решения транспорта, но предлагает сделать этот процесс «более открытым и инклюзивным».
Ранее директор департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой сообщил, что муниципальный транспорт постепенно приводят к единому цветовому стандарту. По словам чиновника, красный был утвержден как основной цвет городского транспорта еще в 2021 году по инициативе мэра Игоря Терехова, так как способствует повышению уровня безопасности на дорогах. Теперь стандарт внедряют в метро. В рамках планового ремонта уже перекрасили один из поездов, и в ближайшее время он начнет курсировать по Холодногорско-заводской линии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: булах, КП "Харьковский метрополитен", красный, метро, новости Харькова, поезд;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд в метрополитене Харькова, который частично перекрасили в красный — основной цвет муниципального транспорта, — это экспериментальный проект.".