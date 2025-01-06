Відміняйте зраду – депутат про перефарбування поїздів у метро Харкова
Поїзд у метрополітені, який частково перефарбували у червоний – колір, обраний основним для муніципального транспорту, – це експериментальний проєкт.
Про це пише депутат Харківської міськради Дмитро Булах із посиланням на заступника директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимира Матяса.
«Відміняйте зраду. Попитав тут пана Володимира Матяса з профільного департаменту щодо пофарбованого потягу харківського метро. Це поки експериментальний, пілотний варіант. Так, міськрада дійсно працює у напрямку уніфікації кольорового рішення щодо міського транспорту. Але, наскільки я знаю, процес ще не завершений. Потяг – це певний тест. Тому ніхто зараз масово нічого перефарбовувати не буде», – написав Булах.
При цьому він додав, що сам підтримує рух до уніфікації кольорового рішення транспорту, але пропонує зробити цей процес “більш відкритим та інклюзивним”.
Раніше директор департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий повідомив, що муніципальний транспорт поступово приводять до єдиного кольорового стандарту. За словами чиновника, червоний був затверджений як основний колір міського транспорту ще у 2021 році з ініціативи мера Ігоря Терехова, оскільки сприяє підвищенню рівня безпеки на дорогах. Наразі стандарт впроваджують у метро. У межах планового ремонту вже перефарбували один із поїздів, і найближчим часом він почне курсувати Холодногірсько-заводською лінією.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: булах, КП "Харьковский метрополитен", красный, метро, новини Харкова, поезд;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 21:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд, який частково перефарбували у червоний – колір, обраний основним для муніципального транспорту, – це експериментальний проєкт.".