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Масштабный пожар вспыхнул на складах с краской в Харькове

Происшествия 12:15   20.03.2024
Оксана Якушко

8 пожарных машин и 40 спасателей тушат большой пожар в складском здании на Леваде, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Масштабный пожар в одноэтажном складском здании по ул. Грековская вспыхнул 20 марта около 11 часов дня.

Когда приехали спасатели, огонь уже охватил помещение. Внутри одноэтажного ангара пылают аэрозольные баллончики с краской. До сих пор существует угроза, что огонь перекинется на другие расположенные рядом нежилые здания.

Сейчас пожарные пытаются обуздать огонь. На месте происшествия работает 40 спасателей и 8 единиц техники. Предварительно без пострадавших.
Причину пожара выясняют.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 пожарных машин и 40 спасателей тушат большой пожар в складском здании на Леваде, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".