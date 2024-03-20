Масштабный пожар вспыхнул на складах с краской в Харькове

8 пожарных машин и 40 спасателей тушат большой пожар в складском здании на Леваде, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Масштабный пожар в одноэтажном складском здании по ул. Грековская вспыхнул 20 марта около 11 часов дня.

Когда приехали спасатели, огонь уже охватил помещение. Внутри одноэтажного ангара пылают аэрозольные баллончики с краской. До сих пор существует угроза, что огонь перекинется на другие расположенные рядом нежилые здания.

Сейчас пожарные пытаются обуздать огонь. На месте происшествия работает 40 спасателей и 8 единиц техники. Предварительно без пострадавших.

Причину пожара выясняют.