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Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові

Події 12:15   20.03.2024
Оксана Якушко

8 пожежних машин та 40 рятувальників гасять велику пожежу у складській будівлі на Леваді, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Масштабна пожежа у одноповерховій складській будівлі на вул. Греківській спалахнула 20 березня близько 11 години дня.

Коли приїхали рятувальники, пожежа вже охопила приміщення. Всередині одноповерхового ангару горіли аерозольні балончики з фарбою. Досі існує загроза, що вогонь перекинеться на інші, розташовані поруч нежитлові будівлі.

Наразі надзвичайники намагаються приборкати вогонь. На місці події працює 40 рятувальників та 8 одиниці техніки. Попередньо без постраждалих.

Причину виникнення пожежі з’ясовують.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 пожежних машин та 40 рятувальників гасять велику пожежу у складській будівлі на Леваді, повідомили у ДСНС у Харківській області.".