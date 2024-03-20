Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові
8 пожежних машин та 40 рятувальників гасять велику пожежу у складській будівлі на Леваді, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Масштабна пожежа у одноповерховій складській будівлі на вул. Греківській спалахнула 20 березня близько 11 години дня.
Коли приїхали рятувальники, пожежа вже охопила приміщення. Всередині одноповерхового ангару горіли аерозольні балончики з фарбою. Досі існує загроза, що вогонь перекинеться на інші, розташовані поруч нежитлові будівлі.
Наразі надзвичайники намагаються приборкати вогонь. На місці події працює 40 рятувальників та 8 одиниці техніки. Попередньо без постраждалих.
Причину виникнення пожежі з’ясовують.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: возгорание, ГСЧС в Харьковской области, краска, огонь, пожежа, склад, спасатели, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 12:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 пожежних машин та 40 рятувальників гасять велику пожежу у складській будівлі на Леваді, повідомили у ДСНС у Харківській області.".