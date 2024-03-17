20 мешканців евакуювали з будинку в центрі Харкова через масштабну пожежу

3 години гасили пожежу у житловій п’ятиповерхівці на вулиці Культури у центрі Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Пожежа в центрі міста почалася 17 березня о 17:26. Горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з першого по п’ятий поверхи будівлі. Попередньо площа пожежі 100 м². Вогнеборці з 5-поверхівки евакуювали 20 осіб.

Пожежу повністю загасили о 20.30. Причину займання встановлюють.