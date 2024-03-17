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20 мешканців евакуювали з будинку в центрі Харкова через масштабну пожежу

Події 22:01   17.03.2024
Оксана Якушко

3 години гасили пожежу у житловій п’ятиповерхівці на вулиці Культури у центрі Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Пожежа в центрі міста почалася 17 березня о 17:26. Горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з першого по п’ятий поверхи будівлі. Попередньо площа пожежі 100 м². Вогнеборці з 5-поверхівки евакуювали 20 осіб.

Пожежу повністю загасили о 20.30. Причину займання встановлюють.

Читайте також: Пожежа в центрі Харкова – спалахнув утеплювач стіни і балкони

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 22:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 години гасили пожежу у житловій п’ятиповерхівці на вулиці Культури у центрі Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.".