20 жителей эвакуировали из дома в центре Харькова из-за масштабного пожара
3 часа гасили пожар в жилой пятиэтажке на улице Культуры в центре Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Пожар в центре города начался 17 марта в 17:26. Горели утеплитель наружной стены и балконы с 1-го по 5-й этажи здания. Предварительно площадь пожара – 100 м². Спасатели из 5-этажки эвакуировали 20 человек.
Пожар полностью потушили в 20:30. Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: балкон, возгорание, ГСЧС в Харьковской области, жители, огонь, пожары, спасатели, центр Харькова, эвакуировали;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 22:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 часа гасили пожар в жилой пятиэтажке на улице Культуры в центре Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".