20 жителей эвакуировали из дома в центре Харькова из-за масштабного пожара

3 часа гасили пожар в жилой пятиэтажке на улице Культуры в центре Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Пожар в центре города начался 17 марта в 17:26. Горели утеплитель наружной стены и балконы с 1-го по 5-й этажи здания. Предварительно площадь пожара – 100 м². Спасатели из 5-этажки эвакуировали 20 человек.

Пожар полностью потушили в 20:30. Причину возгорания устанавливают.