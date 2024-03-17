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Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы

Происшествия 18:40   17.03.2024
Оксана Якушко
Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы

Спасатели тушат масштабный пожар, вспыхнувший в жилой 5-этажке в центре города, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Культуры Шевченковского района Харькова поступила 17 марта в 17:26.

Горели утеплитель наружной стены и балконы с 1-го по 5-й этажи здания. Предварительно площадь пожара – 100 м².

В 18:17 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация. Причину возникновения возгорания устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 18:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели тушат масштабный пожар, вспыхнувший в жилой 5-этажке в центре города, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".