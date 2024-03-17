Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы
Спасатели тушат масштабный пожар, вспыхнувший в жилой 5-этажке в центре города, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Культуры Шевченковского района Харькова поступила 17 марта в 17:26.
Горели утеплитель наружной стены и балконы с 1-го по 5-й этажи здания. Предварительно площадь пожара – 100 м².
В 18:17 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация. Причину возникновения возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 5-этажка, ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, пожары, спасатели, утеплитель, Харьков, центр Харькова;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 18:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели тушат масштабный пожар, вспыхнувший в жилой 5-этажке в центре города, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".