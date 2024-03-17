Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы

Спасатели тушат масштабный пожар, вспыхнувший в жилой 5-этажке в центре города, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Культуры Шевченковского района Харькова поступила 17 марта в 17:26.

Горели утеплитель наружной стены и балконы с 1-го по 5-й этажи здания. Предварительно площадь пожара – 100 м².

В 18:17 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация. Причину возникновения возгорания устанавливают.