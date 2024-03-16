Из горящей пятиэтажки в Харькове спасли пожилую женщину (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Утром 16 марта в пятиэтажном доме на ул. Астрономической, 13 произошел пожар.
Около 8 утра спасатели получили информацию о возгорании в квартире на пятом этаже, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда чрезвычайники прибыли на место, в квартире горели вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. Пламя также перекинулось на соседний балкон.
В задымленной комнате пожарные нашли хозяйку квартиры 1937 года рождения. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой». Они обнаружили у пенсионерки признаки отравления угарным газом, поэтому госпитализировали ее.
Из задымленной зоны спасатели эвакуировали еще четырех человек. Пожар потушили около 10 утра, его причина устанавливается.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: астрономическая, ГСЧС, квартира, пожары, пятиэтажка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 16:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 марта в пятиэтажном доме на ул. Астрономической, 13 произошел пожар".