Из горящей пятиэтажки в Харькове спасли пожилую женщину (фото)

Утром 16 марта в пятиэтажном доме на ул. Астрономической, 13 произошел пожар.

Около 8 утра спасатели получили информацию о возгорании в квартире на пятом этаже, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, в квартире горели вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. Пламя также перекинулось на соседний балкон.

В задымленной комнате пожарные нашли хозяйку квартиры 1937 года рождения. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой». Они обнаружили у пенсионерки признаки отравления угарным газом, поэтому госпитализировали ее.

Из задымленной зоны спасатели эвакуировали еще четырех человек. Пожар потушили около 10 утра, его причина устанавливается.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области