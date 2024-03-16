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Из горящей пятиэтажки в Харькове спасли пожилую женщину (фото)

Происшествия 16:18   16.03.2024
Елена Нагорная
Из горящей пятиэтажки в Харькове спасли пожилую женщину (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 16 марта в пятиэтажном доме на ул. Астрономической, 13 произошел пожар.

Около 8 утра спасатели получили информацию о возгорании в квартире на пятом этаже, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, в квартире горели вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. Пламя также перекинулось на соседний балкон.

В задымленной комнате пожарные нашли хозяйку квартиры 1937 года рождения. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой». Они обнаружили у пенсионерки признаки отравления угарным газом, поэтому госпитализировали ее.

Из задымленной зоны спасатели эвакуировали еще четырех человек. Пожар потушили около 10 утра, его причина устанавливается.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 марта в пятиэтажном доме на ул. Астрономической, 13 произошел пожар".