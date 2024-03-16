З харківської п’ятиповерхівки, що палала, врятували літню жінку (фото)

Вранці 16 березня у п’ятиповерховому будинку на вул. Астрономічній, 13 сталася пожежа.

Близько 8-ї ранку рятувальники отримали інформацію про загоряння у квартирі на п’ятому поверсі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли надзвичайники прибули на місце, у квартирі горіли речі та меблі на площі 40 квадратних метрів. Полум’я також перекинулося на сусідній балкон.

У задимленій кімнаті пожежники знайшли господарку квартири 1937 року народження. Її винесли на свіже повітря та передали медикам “швидкої”. Вони виявили у пенсіонерки ознаки отруєння чадним газом, тому ушпиталили її.

Із задимленої зони рятувальники евакуювали ще чотирьох людей. Пожежу загасили близько 10-ї ранку, її причина встановлюється.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області