З харківської п’ятиповерхівки, що палала, врятували літню жінку (фото)
Вранці 16 березня у п’ятиповерховому будинку на вул. Астрономічній, 13 сталася пожежа.
Близько 8-ї ранку рятувальники отримали інформацію про загоряння у квартирі на п’ятому поверсі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Коли надзвичайники прибули на місце, у квартирі горіли речі та меблі на площі 40 квадратних метрів. Полум’я також перекинулося на сусідній балкон.
У задимленій кімнаті пожежники знайшли господарку квартири 1937 року народження. Її винесли на свіже повітря та передали медикам “швидкої”. Вони виявили у пенсіонерки ознаки отруєння чадним газом, тому ушпиталили її.
Із задимленої зони рятувальники евакуювали ще чотирьох людей. Пожежу загасили близько 10-ї ранку, її причина встановлюється.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: астрономическая, ГСЧС, квартира, пожежа, пятиэтажка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 16:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 березня у п’ятиповерховому будинку на вул. Астрономічній, 13 сталася пожежа".