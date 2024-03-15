Обстріли Харківщини: били з “Урагану”, виникло п’ять пожеж, є поранена

Про те, що наробили за добу росіяни в населених пунктах Харківщини, повідомили ДСНС та Нацполіція.

У трьох районах Харківської області через обстріли виникло п’ять пожеж.

“Вночі, в с. Козача Лопань, внаслідок влучання снарядів в приватне домогосподарство сталася пожежа. Горів дах будинку та гараж на площі 50 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 осіб”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Козачій Лопані пошкоджені два житлові будинки, доповнив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також вкотре росіяни вдарили по Липцях.

“14 березня близько 12:45 та 16:45 год окупанти з РСЗО “Ураган” обстріляли село. Внаслідок ворожої атаки три приватні будинки зруйновані та пошкоджені, на цвинтарі зайнялася пожежа”, – зазначив Тимошко.

За даними ДСНС, у Липцях горів житловий будинок на площі 100 кв. метрів, занедбана двоповерхівка та автомобіль.

“О 20:20 всі осередки займання були ліквідовані”, – повідомили в ДСНС.

Також із “Урагану” вдень били по селу Слобожанське.

“Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, поранення отримала 50-річна жінка”, – поінформував Тимошко.

За даними ДСНС, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, а також господарчі споруди. Пожежа була на території поблизу приватного сектору.

Також протягом доби під обстрілами був Вовчанськ. А в Куп’янську вдень на невідомому вибуховому пристрої на смерть підірвався чоловік.