Вночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетами С-300, збивали “шахеди”
Командування Повітряних сил ЗСУ вранці 15 березня повідомило, що над Харківською областю вночі збили ворожі безпілотники.
“У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.)”, – повідомили ПС ЗСУ.
За даними захисників неба, усі безпілотники, що запустили росіяни, було збито. У тому числі – в межах Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Повітряних сил ЗСУ вранці 15 березня повідомило, що над Харківською областю вночі збили ворожі безпілотники".