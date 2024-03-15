Вночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетами С-300, збивали “шахеди”

Командування Повітряних сил ЗСУ вранці 15 березня повідомило, що над Харківською областю вночі збили ворожі безпілотники.

“У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.)”, – повідомили ПС ЗСУ.

За даними захисників неба, усі безпілотники, що запустили росіяни, було збито. У тому числі – в межах Харківської області.