Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті

Росіяни з боку Бєлгорода завдають ракетних ударів по Харківщині, в області чути вибухи.

«Пуски ворожих ракет – не залишайте укриття! Жителі харківської області – не залишайте укриття!

Особливо населені пункти поблизу прикордоння!» – звернувся начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Ракета РФ вдарила у Харківській області.