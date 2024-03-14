Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті
Росіяни з боку Бєлгорода завдають ракетних ударів по Харківщині, в області чути вибухи.
«Пуски ворожих ракет – не залишайте укриття! Жителі харківської області – не залишайте укриття!
Особливо населені пункти поблизу прикордоння!» – звернувся начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Ракета РФ вдарила у Харківській області.
Читайте також: Чи очікувати харків’янам загострення в дні виборів у РФ – відповідь Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, ракета, Сергей Мельник, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 21:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни з боку Бєлгорода завдають ракетних ударів по Харківщині, в області чути вибухи. ".