Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті

Події 21:27   14.03.2024
Оксана Якушко
Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті

Росіяни з боку Бєлгорода завдають ракетних ударів по Харківщині, в області чути вибухи. 

«Пуски ворожих ракет – не залишайте укриття! Жителі харківської області – не залишайте укриття!
Особливо населені пункти поблизу прикордоння!» – звернувся начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Ракета РФ вдарила у Харківській області.

Читайте також: Чи очікувати харків’янам загострення в дні виборів у РФ – відповідь Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 14.03: харків’яни чують вибухи, росіяни атакують
Головні новини Харкова 14.03: харків’яни чують вибухи, росіяни атакують
14.03.2024, 21:47
Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті
Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті
14.03.2024, 21:27
Удар по нафтобазі в Харкові: названа сума збитків, завданих довкіллю
Удар по нафтобазі в Харкові: названа сума збитків, завданих довкіллю
14.03.2024, 21:38
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
14.03.2024, 20:01
“Дуже низька якість”: скільки ракет із КНДР уже випустила РФ по Харківщині
“Дуже низька якість”: скільки ракет із КНДР уже випустила РФ по Харківщині
14.03.2024, 20:57
Нову машину для розмінування тестують на Харківщині
Нову машину для розмінування тестують на Харківщині
14.03.2024, 21:04

Новини за темою:

21:27
Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті
14:34
Терехов: попередньо, «прильоти» у передмісті Харкова
14:27
У Харкові пролунав вибух: місто під ракетним ударом – Терехов
12:43
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
06:31
Другий за ранок “приліт”: Терехов розповів, що С-300 вдарила по лісосмузі

Ви читали новину: «Харків’яни чують вибухи, Мельник закликав залишатися в укритті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 21:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни з боку Бєлгорода завдають ракетних ударів по Харківщині, в області чути вибухи. ".