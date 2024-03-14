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Харьковчане слышат взрывы, Мельник призвал оставаться в укрытии

Происшествия 21:27   14.03.2024
Оксана Якушко
Харьковчане слышат взрывы, Мельник призвал оставаться в укрытии Фото: Вадим Беликов

Россияне со стороны Белгорода наносят ракетные удары по Харьковщине, в области слышны взрывы. 

«Пуски вражеских ракет – не покидайте укрытия! Жители харьковской области – не покидайте укрытия!
Особенно населенные пункты вблизи приграничья!» — обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Ракета РФ ударила в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 21:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне со стороны Белгорода наносят ракетные удары по Харьковщине, в области слышны взрывы. ".