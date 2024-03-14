Харьковчане слышат взрывы, Мельник призвал оставаться в укрытии
Фото: Вадим Беликов
Россияне со стороны Белгорода наносят ракетные удары по Харьковщине, в области слышны взрывы.
«Пуски вражеских ракет – не покидайте укрытия! Жители харьковской области – не покидайте укрытия!
Особенно населенные пункты вблизи приграничья!» — обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Ракета РФ ударила в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, ракета, Сергей Мельник, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 21:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне со стороны Белгорода наносят ракетные удары по Харьковщине, в области слышны взрывы. ".