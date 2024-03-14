Харьковчане слышат взрывы, Мельник призвал оставаться в укрытии

Россияне со стороны Белгорода наносят ракетные удары по Харьковщине, в области слышны взрывы.

«Пуски вражеских ракет – не покидайте укрытия! Жители харьковской области – не покидайте укрытия!

Особенно населенные пункты вблизи приграничья!» — обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Ракета РФ ударила в Харьковской области.