Ночью армия РФ ударила по Харьковщине ракетами С-300, сбивали «шахеды»

Командование Воздушных сил ВСУ утром 15 марта сообщило, что над Харьковской областью ночью сбили вражеские беспилотники.

«В ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили семью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донецкой области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы беспилотников – Приморско-Ахтарск, Курская область – рф.)», — сообщили ВС ВСУ.

По данным защитников неба, все беспилотники, которые запустили россияне, были сбиты. В том числе — в пределах Харьковской области.