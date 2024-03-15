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Ночью армия РФ ударила по Харьковщине ракетами С-300, сбивали «шахеды»

Происшествия 07:18   15.03.2024
Оксана Горун
Ночью армия РФ ударила по Харьковщине ракетами С-300, сбивали «шахеды» Фото: Вадим Беликов

Командование Воздушных сил ВСУ утром 15 марта сообщило, что над Харьковской областью ночью сбили вражеские беспилотники.

«В ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили семью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донецкой области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы беспилотников – Приморско-Ахтарск, Курская область – рф.)», — сообщили ВС ВСУ.

По данным защитников неба, все беспилотники, которые запустили россияне, были сбиты. В том числе — в пределах Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Воздушных сил ВСУ утром 15 марта сообщило, что над Харьковской областью ночью сбили вражеские беспилотники".