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Обстрелы Харьковщины: били из «Урагана», возникло пять пожаров, есть раненая

Происшествия 07:47   15.03.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: били из «Урагана», возникло пять пожаров, есть раненая Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

О том, что натворили за сутки россияне в населенных пунктах Харьковщины, сообщили в ГСЧС и Нацполиции.

В трех районах Харьковской области из-за обстрелов возникло пять пожаров.

«Ночью, в с. Казачья Лопань, в результате попадания снарядов в частное домохозяйство произошел пожар. Горела крыша дома и гараж на площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Казачьей Лопани повреждены два жилых дома, дополнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также очередной раз россияне ударили по Липцам.

«14 марта около 12:45 и 16:45 оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли село. В результате вражеской атаки три частных дома разрушены и повреждены, на кладбище возник пожар», — отметил Тимошко.

По данным ГСЧС в Липцах горел жилой дом на площади 100 кв. метров, заброшенная двухэтажка и автомобиль.

«В 20:20 все очаги возгорания были ликвидированы», — сообщили в ГСЧС.

Также из «Урагана» днем били по селу Слобожанское.

«В результате обстрела разрушен частный дом, ранение получила 50-летняя женщина», — проинформировал Тимошко.

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По данным ГСЧС, повреждены не менее четырех частных домов, а также хозяйственные сооружения. Пожар был на территории вблизи частного сектора.

Также в течение суток под обстрелом был Волчанск. А в Купянске днем на неизвестном взрывном устройстве насмерть подорвался мужчина.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что натворили за сутки россияне в населенных пунктах Харьковщины, сообщили в ГСЧС и Нацполиции".