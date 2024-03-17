Пожежа в центрі Харкова – спалахнув утеплювач стіни і балкони

Рятувальники гасять масштабну пожежу, яка спалахнула у житловій 5-поверхівці в центрі міста, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Інформація про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Культури Шевченківського району Харкова надійшла 17 березня о 17:26.

Горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з першого по п’ятий поверхи будівлі. Попередньо площа пожежі 100 м².

О 18:17 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація. Причину виникнення загоряння встановлюють.