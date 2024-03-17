Пожежа в центрі Харкова – спалахнув утеплювач стіни і балкони
Рятувальники гасять масштабну пожежу, яка спалахнула у житловій 5-поверхівці в центрі міста, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Інформація про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Культури Шевченківського району Харкова надійшла 17 березня о 17:26.
Горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з першого по п’ятий поверхи будівлі. Попередньо площа пожежі 100 м².
О 18:17 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація. Причину виникнення загоряння встановлюють.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: 5-этажка, ГСЧС в Харьковской области, дім, пожежа, спасатели, утеплитель, Харків, центр Харькова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 18:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники гасять масштабну пожежу, яка спалахнула у житловій 5-поверхівці в центрі міста, повідомили у ДСНС у Харківській області.".