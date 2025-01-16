«Одразу багато хейту»: чи визначилась мерія із кольором для транспорту Харкова

У Харківській міськраді прокоментували пофарбований у червоний колір метропоїзд, який одразу викликав ажіотаж у соцмережах. Зазначають – це був експеримент і головний колір для транспорту міста ще визначають.

«Це був перший метропоїзд після ремонту під час війни, який потрібно було фарбувати. Було все одно фарбувати його в які кольори. Тобто це міг би бути стандартний зелено-синій колір для цих вагонів. Це вагони серії Є, які випускались ще у радянські часи. Тобто це було розроблено ще дуже давно, і ці кольори в Харкові, так склалося, що збереглися. І був вибір: або просто пофарбувати його так, як завжди, або відійти від тієї стандартної радянської схеми. І ця кольорова гамма – сіро-червона, це такий експеримент, бо дуже важливо в метрополітені розуміти, як ці кольори на рухомому складі будуть себе відображати потім з впливом часу та експлуатації», – розповів заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Володимир Матяс, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він підкреслив: масово перефарбовувати всі метропоїзди саме в такі кольори наразі не будуть. При цьому Матяс зауважив, що наживо колір сприймається зовсім інакше, ніж на фото.

«У виборі кольору транспорту хотілося б на перспективу думати про те, що у нас колись буде свій бренд-бук і в нас будуть свої основні кольори транспорту. Ви знаєте, що це світова практика, коли є корпоративний стиль. У виборі кольору дуже важливо відштовхуватися не від якихось вкусових моментів. Комусь подобається жовтий, комусь подобається зелений. Але тут треба раціонально підходити до цього питання. Всі знають, що наземний транспорт повинен бути помітним, безпечним на дорозі. Це червоний-білий, це жовтий-чорний. І коли мене питають, чому червоний або жовтий, я їм завжди кажу, просто відкрийте Google та пошукайте «довжина хвилі кольорів», – сказав Матяс.

Також він розповів, що той транспорт, який Харків отримує від партнерів як гумдопомогу з Європи, в основному має червоні кольори. Йдеться про трамваї та автобуси.

«Ми зараз ще на етапі вибору кольорів транспорту, в нас немає затвердженого дизайн-коду, ми будемо ще це все проробляти. У нас є велика кількість тролейбусів зеленого кольору, який був прийнятий на «Євро-2012», ніхто у нас тоді нічого не голосував, а тут зараз ми спробували пофарбувати один состав червоного кольору, і одразу там багато хейту пішло», – зазначив Матяс.

Нагадаємо, у Харкові пофарбували в нові кольори один із потягів у метрополітені, повідомила пресслужба міськради. А директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий пояснив: весь муніципальний транспорт Харкова поступово мають привести до єдиного стандарту. Провідним кольором стане червоний. Новина одразу викликала неоднозначну реакцію соцмереж. Відміняйте «зраду» – з таким закликом до харків’ян звернувся депутат міськради Дмитро Булах. Депутат заявив, що над кольоровим рішенням міськтранспорту ще працюють і ніхто зараз масово нічого перефарбовувати не буде.