У Харкові невідомі обмалювали пам’ятник Пушкіну червоною фарбою

Наразі харківські комунальники відмивають пам’ятник Пушкіну від малюнків.

Невідомі обмалювали славнозвісний пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який ніяк не можуть знести у Харкові.



Фотографіями поділився волонтер та координатор роботи намету «Все для перемоги» Борис Редін.