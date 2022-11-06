Live
  • Неділя 06.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

У Харкові невідомі обмалювали пам’ятник Пушкіну червоною фарбою

Культура 12:56   06.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові невідомі обмалювали пам’ятник Пушкіну червоною фарбою

Наразі харківські комунальники відмивають пам’ятник Пушкіну від малюнків.

Невідомі обмалювали славнозвісний пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який ніяк не можуть знести у Харкові.


Фотографіями поділився волонтер та координатор роботи намету «Все для перемоги» Борис Редін.


Читайте також: «Незносимий»: у ХОВА відмовилися демонтувати у Харкові погруддя Пушкіна

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

09:10
Синєгубов: В Харківській області поранених від обстрілів минулої доби не було
21:46
На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов
21:33
Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів
20:50
У Харківській області з опаленням – майже 40% будинків. Ситуація в містах
20:13
Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові невідомі обмалювали пам’ятник Пушкіну червоною фарбою»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 12:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі харківські комунальники відмивають пам’ятник Пушкіну від малюнків.".