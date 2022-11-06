У Харкові невідомі обмалювали пам’ятник Пушкіну червоною фарбою
Наразі харківські комунальники відмивають пам’ятник Пушкіну від малюнків.
Невідомі обмалювали славнозвісний пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який ніяк не можуть знести у Харкові.
Фотографіями поділився волонтер та координатор роботи намету «Все для перемоги» Борис Редін.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 12:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі харківські комунальники відмивають пам’ятник Пушкіну від малюнків.".