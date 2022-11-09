Чтобы избежать вандализма: в мэрии объяснили, зачем закрывают памятник Пушкину
В Харьковском горсовете считают, что укрытие монумента Пушкину в Харькове мешками с песком «полностью соответствует украинскому законодательству и рекомендациям Института национальной памяти».
Такое заявление сделал в ответ на вопросы харьковских журналистов директор Департамента по связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
«Относительно судьбы памятника Пушкина было обращение в ВГА Харьковской области и там ответили, что поскольку он имеет статус национального значения, вопрос его переноса должен решать Кабинет министров Украины. В то же время 1.11.2022 года были обнародованы рекомендации Института национальной памяти, в которых говорится, что «При условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма». Таким образом, то, что происходит сейчас с бюстом Пушкина, полностью соответствует украинскому законодательству и рекомендациям Института национальной памяти», — написал Сидоренко на своей странице в facebook.
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Отметим, что памятник Пушкину в Харькове действительно «популярен» у вандалов — всего несколько дней назад коммунальщикам в очередной раз пришлось смывать с постамента краску.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 11:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете считают, что укрытие монумента Пушкина в Харькове мешками с песком «полностью соответствует украинскому законодательству и рекомендациям Института национальной памяти»".