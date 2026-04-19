Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь прогнозируют без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь 🌧. Погода будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.
В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем прогнозируют небольшой дождь 🌧. В целом, днем будет облачно с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится, возможны заморозки ❄️ 0 – 2°, днем прогреется до 9 – 11° тепла.
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 19:42;