Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области

Погода 19:42   19.04.2026
Оксана Якушко
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области Фото: Pinterest

Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь прогнозируют без существенных осадков, днем ​​возможен небольшой дождь 🌧. Погода будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧. В целом, днем будет облачно с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится, возможны заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​прогреется до 9 – 11° тепла.

Автор: Оксана Якушко
