Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Харьковчанина, торговавшего оружием, гранатами и взрывчаткой, будут судить

Происшествия 17:23   12.01.2024
Оксана Якушко
Харьковчанина, торговавшего оружием, гранатами и взрывчаткой, будут судить

28-летнему харьковчанину, продававшему автомат, гранаты и патроны, светит 7 лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В ноябре прошлого года продавец предложил приобрести боевой автомат Калашникова АК-74 в технически исправном состоянии, около 20 патронов к нему, десять корпусов ручной осколочной гранаты Ф-1, запалы для гранат, ручную гранату М-67, мину направленного действия М-18.

Покупатель согласился, поэтому в декабре подозреваемый передал ему «товар». «Выручка» продавца составила $2100.

В начале января 2024 подозреваемый встретился с покупателем снова. В этот раз партия оружия и боеприпасов стоила уже почти $6400 — в такую сумму продавец оценил четыре реактивных противотанковых граната РПГ-22, С-4 — заряд пластического взрывчатого вещества, а также 16 корпусов гранат Ф-1 и РГД-5.

Подозреваемого задержали сразу после того, как покупатель заплатил деньги за «товар».

Теперь устанавливают, как мужчина завладел оружием и боеприпасами. Подозреваемого содержат под стражей.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении 28-летнему харьковчанину по факту незаконного хранения, сбыта огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывных устройств (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: Стрельба в ТРЦ Харькова: 20-летний парень стрелял из стартового пистолета

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

14:49
Установили оккупанта, который в Изюме ограбил и чуть не замучал бизнесмена
14:53
Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)
19:32
Главарь банды, расстрелявшей человека на Харьковщине, может сесть пожизненно
12:53
Над Харьковщиной пограничники сбили российский дрон-камикадзе (фото)
16:02
Украли оружие и убили человека: будут судить двух братьев с Купянщины

Вы читали новость: «Харьковчанина, торговавшего оружием, гранатами и взрывчаткой, будут судить»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летнему харьковчанину, продававшему автомат, гранаты и патроны, светит 7 лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".