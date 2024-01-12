Харьковчанина, торговавшего оружием, гранатами и взрывчаткой, будут судить

28-летнему харьковчанину, продававшему автомат, гранаты и патроны, светит 7 лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В ноябре прошлого года продавец предложил приобрести боевой автомат Калашникова АК-74 в технически исправном состоянии, около 20 патронов к нему, десять корпусов ручной осколочной гранаты Ф-1, запалы для гранат, ручную гранату М-67, мину направленного действия М-18.

Покупатель согласился, поэтому в декабре подозреваемый передал ему «товар». «Выручка» продавца составила $2100.

В начале января 2024 подозреваемый встретился с покупателем снова. В этот раз партия оружия и боеприпасов стоила уже почти $6400 — в такую сумму продавец оценил четыре реактивных противотанковых граната РПГ-22, С-4 — заряд пластического взрывчатого вещества, а также 16 корпусов гранат Ф-1 и РГД-5.

Подозреваемого задержали сразу после того, как покупатель заплатил деньги за «товар».

Теперь устанавливают, как мужчина завладел оружием и боеприпасами. Подозреваемого содержат под стражей.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении 28-летнему харьковчанину по факту незаконного хранения, сбыта огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывных устройств (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.