Під Харковом знайшли повішаного кота: поліція відкрила справу

У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують загибель кота у Пісочині.

У соцмережах з’явилося фото, де зображений кіт, що висить на дроті через паркан одного з приватних будинків.

Публікацію виявили правоохоронці. Вони виїхали на місце події.

«На території будинку розташована голуб’ятня, біля якої розвішані мотузки. Кіт міг заплутатись у мотузках. Загиблу тварину забрав хазяїн», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми.