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Під Харковом знайшли повішаного кота: поліція відкрила справу

Суспільство 16:57   26.01.2024
Вікторія Яковенко
Під Харковом знайшли повішаного кота: поліція відкрила справу

У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують загибель кота у Пісочині.

У соцмережах з’явилося фото, де зображений кіт, що висить на дроті через паркан одного з приватних будинків.

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Фото: соцмережі

Публікацію виявили правоохоронці. Вони виїхали на місце події.

«На території будинку розташована голуб’ятня, біля якої розвішані мотузки. Кіт міг заплутатись у мотузках. Загиблу тварину забрав хазяїн», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 16:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують загибель кота у Пісочині.".