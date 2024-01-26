Під Харковом знайшли повішаного кота: поліція відкрила справу
У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують загибель кота у Пісочині.
У соцмережах з’явилося фото, де зображений кіт, що висить на дроті через паркан одного з приватних будинків.
Публікацію виявили правоохоронці. Вони виїхали на місце події.
«На території будинку розташована голуб’ятня, біля якої розвішані мотузки. Кіт міг заплутатись у мотузках. Загиблу тварину забрав хазяїн», – зазначили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують загибель кота у Пісочині.".