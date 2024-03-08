Синегубов перечислил главные проблемы Харьковщины

Ликвидация ударов, гибель людей и восстановление жилья – эти проблемы глава ХОВА Олег Синегубов называет на данный момент самыми главными в Харьковской области.

«Основная проблематика – ликвидация последствий ударов. Когда враг постоянно бьет и по Волчанску, и по Купянску, и по Чугуеву, и Харькову. Когда у нас есть пострадавшие, пострадавшие дети. Здесь главное принять оперативное решение, чтобы люди не остались на улице. Мы должны сначала принять решение, чтобы устранить последствия такого удара, провести оперативно ремонты, и чтобы люди проживали в своих домах, которые не сильно пострадали или предоставить им места для временного проживания», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Также среди главных проблем – гибель людей, отметил глава ХОВА.

«Мы каждый день сталкиваемся с тем, что люди гибнут. И вчера по Волчанску, например, враг нанес удары КАБами и одна женщина там погибла, и по Купянску удары были, там погибли мужчина и женщина. И, конечно, отопительный сезон, уже на завершающем этапе, однако мы уже планируем восстановление жилья и подведение отопления, уже учитывая следующий сезон», — добавил Синегубов.