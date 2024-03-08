Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини

Ліквідація ударів, загибель людей та відновлення житла – ці проблеми голова ХОВА Олег Синєгубов називає наразі найголовнішими в Харківській області.

«Основна проблематика – ліквідація наслідків ударів. Коли ворог постійно б’є і по Вовчанську, і по Куп’янську, і по Чугуєву, і по Харкову. Коли в нас є постраждалі, постраждалі діти. Тут головне прийняти оперативно рішення, щоб люди не залишилися на вулиці. Ми маємо спочатку прийняти рішення, щоб усунути наслідки такого удару, провести оперативно ремонти, і щоб люди проживали у своїх будинках, які не сильно постраждали або надати їм місця для тимчасового проживання», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Також серед головних проблем – гибель людей, зазначив голова ХОВА.

«Ми щодня стикаємося з тим, що люди гинуть. І вчора по Вовчанську, наприклад, ворог завдав ударів КАБами і одна жінка там загинула, і по Куп’янську удари були, там загинули чоловік і жінка. І, звичайно, опалювальний сезон, вже на завершальному етапі, однак ми вже плануємо відновлення житла і підведення опалення, вже враховуючи наступний сезон», – додав Синєгубов.