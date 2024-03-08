Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини
Ліквідація ударів, загибель людей та відновлення житла – ці проблеми голова ХОВА Олег Синєгубов називає наразі найголовнішими в Харківській області.
«Основна проблематика – ліквідація наслідків ударів. Коли ворог постійно б’є і по Вовчанську, і по Куп’янську, і по Чугуєву, і по Харкову. Коли в нас є постраждалі, постраждалі діти. Тут головне прийняти оперативно рішення, щоб люди не залишилися на вулиці. Ми маємо спочатку прийняти рішення, щоб усунути наслідки такого удару, провести оперативно ремонти, і щоб люди проживали у своїх будинках, які не сильно постраждали або надати їм місця для тимчасового проживання», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.
Також серед головних проблем – гибель людей, зазначив голова ХОВА.
«Ми щодня стикаємося з тим, що люди гинуть. І вчора по Вовчанську, наприклад, ворог завдав ударів КАБами і одна жінка там загинула, і по Куп’янську удари були, там загинули чоловік і жінка. І, звичайно, опалювальний сезон, вже на завершальному етапі, однак ми вже плануємо відновлення житла і підведення опалення, вже враховуючи наступний сезон», – додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гибель, жертви, пострадалі, проблемы, сінєгубов, удары, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліквідація ударів, загибель людей та відновлення житла – ці проблеми голова ХОВА Олег Синєгубов називає наразі найголовнішими в Харківській області.".