Live
  • Пт 08.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини

Суспільство 15:52   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини

Ліквідація ударів, загибель людей та відновлення житла – ці проблеми голова ХОВА Олег Синєгубов називає наразі найголовнішими в Харківській області.

«Основна проблематика – ліквідація наслідків ударів. Коли ворог постійно б’є і по Вовчанську, і по Куп’янську, і по Чугуєву, і по Харкову. Коли в нас є постраждалі, постраждалі діти. Тут головне прийняти оперативно рішення, щоб люди не залишилися на вулиці. Ми маємо спочатку прийняти рішення, щоб усунути наслідки такого удару, провести оперативно ремонти, і щоб люди проживали у своїх будинках, які не сильно постраждали або надати їм місця для тимчасового проживання», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Також серед головних проблем – гибель людей, зазначив голова ХОВА.

«Ми щодня стикаємося з тим, що люди гинуть. І вчора по Вовчанську, наприклад, ворог завдав ударів КАБами і одна жінка там загинула, і по Куп’янську удари були, там загинули чоловік і жінка. І, звичайно, опалювальний сезон, вже на завершальному етапі, однак ми вже плануємо відновлення житла і підведення опалення, вже враховуючи наступний сезон», – додав Синєгубов.

Читайте також: За добу росіяни вбили на Харківщині трьох людей і дев’ятьох поранили – ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 8 березня: ракетний удар, 3 загиблих, Чугуїв без води
Головні новини Харкова 8 березня: ракетний удар, 3 загиблих, Чугуїв без води
08.03.2024, 16:23
“Залишилися ті, яких важко вмовити виїхати” – ХОВА про евакуацію на Харківщині
“Залишилися ті, яких важко вмовити виїхати” – ХОВА про евакуацію на Харківщині
08.03.2024, 16:15
Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини
Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини
08.03.2024, 15:52
Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)
Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)
08.03.2024, 15:26
Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
08.03.2024, 15:13
Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку
Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку
08.03.2024, 14:40

Новини за темою:

16:57
Під Харковом знайшли повішаного кота: поліція відкрила справу
13:22
Підрив курсантів на Харківщині: справу передали до суду
09:28
Обстріл Куп’янщини: деталі загибелі жінки та наслідки – поліція (фото)
15:20
«Бахмут вас навчить». Бійців із Харківщини кинули у бій без підготовки
08:44
Літній чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС

Ви читали новину: «Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліквідація ударів, загибель людей та відновлення житла – ці проблеми голова ХОВА Олег Синєгубов називає наразі найголовнішими в Харківській області.".