Обстрел Купянщины: детали гибели женщины и последствия — полиция (фото)

73-летняя женщина, погибшая в результате удара по поселку Купянск-Узловой, во время обстрела была на улице возле своего дома.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По их данным, за сутки также под вражеским огнем находились Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Стрелечья, Волчанские Хутора, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.