Обстрел Купянщины: детали гибели женщины и последствия — полиция (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
73-летняя женщина, погибшая в результате удара по поселку Купянск-Узловой, во время обстрела была на улице возле своего дома.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По их данным, за сутки также под вражеским огнем находились Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Стрелечья, Волчанские Хутора, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 09:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летняя женщина, погибшая в результате удара по поселку Купянск-Узловой, во время обстрела была на улице возле своего дома.".