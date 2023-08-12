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Обстрел Купянщины: детали гибели женщины и последствия — полиция (фото)

Происшествия 09:28   12.08.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Купянщины: детали гибели женщины и последствия — полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

73-летняя женщина, погибшая в результате удара по поселку Купянск-Узловой, во время обстрела была на улице возле своего дома.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По их данным, за сутки также под вражеским огнем находились Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Стрелечья, Волчанские Хутора, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летняя женщина, погибшая в результате удара по поселку Купянск-Узловой, во время обстрела была на улице возле своего дома.".