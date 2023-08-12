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Обстріл Куп’янщини: деталі загибелі жінки та наслідки – поліція (фото)

Події 09:28   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янщини: деталі загибелі жінки та наслідки – поліція (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

73-річна жінка, яка загинула внаслідок удару по селищу Куп’янськ-Вузловий, під час обстрілу була на вулиці поблизу свого будинку.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За їхніми даними, за добу також під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річна жінка, яка загинула внаслідок удару по селищу Куп’янськ-Вузловий, під час обстрілу була на вулиці поблизу свого будинку.".