73-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Куп’янщини – Синєгубов

Сьогодні, 12 серпня, близько 5:10 ворог обстріляв селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, є жертва.

Загинула 73-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Також у селищі через ворожі удари пошкоджено житловий будинок.

За даними Синєгубова, на Куп’янському напрямку українські захисники надійно тримають свої позиції.

«Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами», – зазначив голова ХОВА.