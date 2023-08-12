73-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Куп’янщини – Синєгубов
Фото: ХОВА
Сьогодні, 12 серпня, близько 5:10 ворог обстріляв селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, є жертва.
Загинула 73-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Також у селищі через ворожі удари пошкоджено житловий будинок.
За даними Синєгубова, на Куп’янському напрямку українські захисники надійно тримають свої позиції.
«Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами», – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 08:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 12 серпня, близько 5:10 ворог обстріляв селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, є жертва.".