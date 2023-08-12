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73-летняя женщина погибла в результате обстрела Купянщины — Синегубов

Общество 08:33   12.08.2023
Виктория Яковенко
73-летняя женщина погибла в результате обстрела Купянщины — Синегубов Фото: ХОВА

Сегодня, 12 августа, около 5:10 враг обстрелял поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, есть жертва.

Погибла 73-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Также в поселке из-за вражеских ударов поврежден жилой дом.

По данным Синегубова, на Купянском направлении украинские защитники надежно удерживают свои позиции.

«За прошедшие сутки враг пытался вести наступление в районах Синьковки и Ивановки, но под огнем ВСУ отступил с потерями», — отметил глава ХОВА.

Читайте также: Россияне наступали в районе Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 августа, около 5:10 враг обстрелял поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, есть жертва.".