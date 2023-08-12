73-летняя женщина погибла в результате обстрела Купянщины — Синегубов

Сегодня, 12 августа, около 5:10 враг обстрелял поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, есть жертва.

Погибла 73-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Также в поселке из-за вражеских ударов поврежден жилой дом.

По данным Синегубова, на Купянском направлении украинские защитники надежно удерживают свои позиции.

«За прошедшие сутки враг пытался вести наступление в районах Синьковки и Ивановки, но под огнем ВСУ отступил с потерями», — отметил глава ХОВА.