73-летняя женщина погибла в результате обстрела Купянщины — Синегубов
Фото: ХОВА
Сегодня, 12 августа, около 5:10 враг обстрелял поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, есть жертва.
Погибла 73-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Также в поселке из-за вражеских ударов поврежден жилой дом.
По данным Синегубова, на Купянском направлении украинские защитники надежно удерживают свои позиции.
«За прошедшие сутки враг пытался вести наступление в районах Синьковки и Ивановки, но под огнем ВСУ отступил с потерями», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 08:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 августа, около 5:10 враг обстрелял поселок Купянск-Узловой на Харьковщине, есть жертва.".