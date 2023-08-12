Россияне наступали в районе Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области. Также враг нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Першотравневого.

Кроме этого, вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Купянск, Шейковка, Чернещина и Пролетарское.