Россияне наступали в районе Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области. Также враг нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка.
На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Першотравневого.
Кроме этого, вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Купянск, Шейковка, Чернещина и Пролетарское.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 07:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области. Также враг нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".