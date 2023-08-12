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Россияне наступали в районе Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:14   12.08.2023
Виктория Яковенко
Россияне наступали в районе Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области. Также враг нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Першотравневого.

Кроме этого, вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Купянск, Шейковка, Чернещина и Пролетарское.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 07:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области. Также враг нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".