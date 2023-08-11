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За два дня с Купянщины эвакуировали 63 человека, из них 9 детей — Синегубов

Общество 20:20   11.08.2023
Елена Нагорная
За два дня с Купянщины эвакуировали 63 человека, из них 9 детей — Синегубов Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

За два дня обязательной эвакуации, объявленной в 37 населенных пунктах Купянского района Харьковской области, на более безопасные территории вывезли 63 человека, из них 9 детей, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы берем населенные пункты, которые фактически уже находятся на линии фронта. Там обязательная эвакуация гражданского населения. Такое решение уже принято. Те населенные пункты, которые находятся в 7-10 километрах от линии фронта, там сейчас объявляется обязательная эвакуация именно детей, поскольку мы там должны пройти соответствующую процедуру с профильным министерством госпожи Верещук. У нас полная коммуникация есть», — отметил начальник ХОВА.

В комментарии пресс-службе ХОВА Синегубов рассказал, что сейчас рассматривается вопрос о принудительной эвакуации детей из Купянска и близлежащих населенных пунктов. Речь идет об около 800 несовершеннолетних, а кроме этого их семьях. Соответствующее решение должен принять Совет обороны области.

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Всего с Купянщины могут эвакуировать около 12 тысяч жителей.

Видео: ХОВА

«По опыту эвакуации, которая у нас была, примерно половина людей обращается к нам за помощью в расселении. Мы сейчас имеем 3,5 тысячи мест в Харькове, которые уже сейчас подготовлены. При необходимости мы можем эту цифру увеличивать до 15 тысяч. Кроме Харькова могут принимать и другие территориальные громады. Также есть Полтавская, Ровенская и Кировоградская области. Области, закрепленные за нашей как площадки, которые могут принимать людей», — рассказал начальник ХОВА.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 20:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За два дня обязательной эвакуации, объявленной в 37 населенных пунктах Купянского района Харьковской области, на более безопасные территории вывезли 63 человека, из них 9 детей, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".