За два дні з Куп’янщини евакуювали 63 людини, з них 9 дітей – Синєгубов

За два дні обов’язкової евакуації, оголошеної у 37 населених пунктах Куп’янського району Харківської області, на безпечніші території вивезли 63 особи, з них 9 дітей, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ми беремо населені пункти, які фактично вже знаходяться на лінії фронту. Там обов’язкова евакуація цивільного населення. Таке рішення вже ухвалено. Ті населені пункти, які знаходяться за 7-10 кілометрів від лінії фронту, там зараз оголошується обов’язкова евакуація саме дітей, оскільки ми там маємо пройти відповідну процедуру із профільним міністерством пані Верещук. У нас повна комунікація є”, – зазначив начальник ХОВА.

У коментарі пресслужбі ХОВА Синєгубов розповів, що зараз розглядається питання щодо примусової евакуації дітей із Куп’янська та прилеглих населених пунктів. Йдеться про близько 800 неповнолітніх, а крім цього їхні сім’ї. Відповідне рішення має ухвалити Рада оборони області.

Загалом із Куп’янщини можуть евакуювати близько 12 тисяч мешканців.

Відео: ХОВА

“З досвіду евакуації, яка в нас була, приблизно половина людей звертається до нас по допомогу з у розселенні. Ми наразі маємо 3,5 тисячі місць у Харкові, що вже наразі підготовлені. При потребі ми можемо цю цифру збільшувати до 15 тисяч. Окрім Харкова можуть приймати й інші територіальні громади. Також є Полтавська, Рівненська та Кіровоградська області. Області, закріплені за нашої як майданчики, які можуть приймати людей”, – розповів начальник ХОВА.