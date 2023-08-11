У Куп’янську залишається 523 дитини: Синєгубов розповів про плани евакуації

У прифронтовому місті, по якому щодня б’ють артилерією та авіабомбами, продовжує залишатися більше пів тисячі дітей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі вирішують питання оголошення примусової евакуації.

“Районною адміністрацією було оголошено про обов’язкову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично знаходяться вже на лінії фронту, тому що люди, попри те, що їхні населені пункти обстрілюються фактично щодня, все ж таки не мають бажання виїжджати з населених пунктів. З цих населених пунктів уже було евакуйовано 33 людини. Паралельно ми оголошуємо евакуацію примусову дітей – знову ж таки із Куп’янського напрямку. І саме місто Куп’янськ зараз ми розглядаємо можливість рішення про примусову евакуацію дітей, а їх у місті проживає 523 за нашими даними”, – повідомив Синєгубов у етері нацмарафону.

Синєгубов назвав евакуацію, оголошену на території Куп’янщини, “профілактичними заходами”.

“Ворог розширює постійно лінію фронту. Наші воїни стоять на своїх позиціях. Однак ворог, не маючи фактично успіху на лінії фронту, б’є по цивільному населенню. У нас майже щодня по прикордонним населеним пунктам удари авіабомбами, що, звичайно, призводить до великих руйнувань і жертв серед цивільного населення, на жаль“, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що місця для розміщення тих, кого евакуювали, є як на Харківщині, так і за її межами.

“33 людини виїхало, 10 із них звернулися до нас для надання їм помешкання для тимчасового проживання. У нас є місця – в самому Харкові. Якщо люди не хочуть залишатися на території Харківської області, у нас є місця на території Полтавської, Рівненської та інших областей. Тут ми проводимо постійну комунікацію. Місця є, вони зарезервовані. Це в тому числі гуртожитки вишів, тому за необхідності ми можемо їх запропонувати“, – сказав Синєгубов.