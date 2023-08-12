Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області. Також ворог завдав авіаударів та вів обстріли з артилерії й мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого.
Крім цього, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп’янськ, Шийківка, Чернещина та Пролетарське.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 07:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області. Також ворог завдав авіаударів та вів обстріли з артилерії й мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".