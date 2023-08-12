Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області. Також ворог завдав авіаударів та вів обстріли з артилерії й мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого.

Крім цього, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп’янськ, Шийківка, Чернещина та Пролетарське.