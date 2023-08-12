Live
  • Сб 12.08.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 07:14   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області. Також ворог завдав авіаударів та вів обстріли з артилерії й мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого.

Крім цього, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп’янськ, Шийківка, Чернещина та Пролетарське.

Читайте також: За два дні з Куп’янщини евакуювали 63 людини, з них 9 дітей – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС
На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС
12.08.2023, 07:54
На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн
На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн
10.08.2023, 16:25
У ISW припускають, що ворог наступає поблизу Куп’янська, щоб відволікти ЗСУ
У ISW припускають, що ворог наступає поблизу Куп’янська, щоб відволікти ЗСУ
12.08.2023, 07:42
Сьогодні 12 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 серпня: яке свято та день в історії
12.08.2023, 06:00
Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
12.08.2023, 07:14
У 2023-му на почесних харків’ян може піти 35 млн грн із бюджету. Повний список
У 2023-му на почесних харків’ян може піти 35 млн грн із бюджету. Повний список
11.08.2023, 21:22

Новини за темою:

19:30
Де сьогодні атакував ворог на Куп’янському напрямку, розповіли в Генштабі
17:26
У Харкові волонтери, блогери та рятувальники об’єдналися задля підтримки ЗСУ
16:55
Техніку для розбору завалів отримали харківські рятувальники з Німеччини
15:49
Через суд скасували дозвіл на видобуток сланцевого газу на Харківщині
15:21
На Харківщині шукали 6-річного хлопця, поки він спав вдома під ліжком

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Росіяни наступали в районі Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 07:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області. Також ворог завдав авіаударів та вів обстріли з артилерії й мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".