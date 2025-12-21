Live

Искали три недели: в Харькове нашли тело пропавшей женщины

Происшествия 20:22   21.12.2025
Оксана Якушко
Тело 64-летней женщины, пропавшей три недели назад, нашли на территории пансионата для престарелых, сообщает Нацполиция.

Об исчезновении 64-летней подопечной администрация одного из пансионатов для престарелых в Шевченковском районе Харькова сообщила 28 ноября.

Женщину разыскивали правоохранители, в конце концов открыли уголовное производство с примечанием «без вести пропало»

21 декабря обнаружили тело пропавшей женщины на территории пансионата. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле умершей не обнаружили.

Оксана Якушко
