Live

Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 09:21   08.11.2025
Оксана Горун
Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 08:00 8 листопада поінформував, що боїв на Харківському (Південно-Слобожанському) напрямку за добу було більше, ніж на Куп’янському.

“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки”, – відзначили в ГШ.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів. Загалом на фронті зафіксували 181 бій за добу.

Читайте також: Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові 8 листопада: б’ють ракетами (оновлено)

“Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника”, – поінформував Генштаб.

Командування ЗСУ оновило дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Поїзди до Харкова та з Харкова запізнюються: інформація Укрзалізниці
Поїзди до Харкова та з Харкова запізнюються: інформація Укрзалізниці
08.11.2025, 10:08
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
08.11.2025, 08:46
Новини Харкова – головне 8 листопада: удар ракет, місто й область без світла
Новини Харкова – головне 8 листопада: удар ракет, місто й область без світла
08.11.2025, 09:40
Харків без світла: як працює транспорт – подробиці від мерії (оновлено)
Харків без світла: як працює транспорт – подробиці від мерії (оновлено)
08.11.2025, 09:52
13 “іскандерів” вдарили по Харківщині: область без світла – інформація ХОВА
13 “іскандерів” вдарили по Харківщині: область без світла – інформація ХОВА
08.11.2025, 09:33
Терехов та обленерго звернулися до харків’ян через відсутність електрики
Терехов та обленерго звернулися до харків’ян через відсутність електрики
08.11.2025, 08:27

Новини за темою:

05.11.2025
У ворога знову є успіхи на Харківщині – DeepState оновив мапу
04.11.2025
СОУ знищують росіян у Куп’янську, тривають контрдиверсійні заходи – Генштаб
03.11.2025
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
01.11.2025
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
01.11.2025
16 разів атакували окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 09:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у зведенні на 08:00 8 листопада поінформував, що боїв на Харківському (Південно-Слобожанському) напрямку за добу було більше, ніж на Куп’янському".