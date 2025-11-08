Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 08:00 8 листопада поінформував, що боїв на Харківському (Південно-Слобожанському) напрямку за добу було більше, ніж на Куп’янському.

“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки”, – відзначили в ГШ.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів. Загалом на фронті зафіксували 181 бій за добу.

“Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника”, – поінформував Генштаб.

Командування ЗСУ оновило дані про втрати ворога.