Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Генштаб у зведенні на 08:00 8 листопада поінформував, що боїв на Харківському (Південно-Слобожанському) напрямку за добу було більше, ніж на Куп’янському.
“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки”, – відзначили в ГШ.
На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів. Загалом на фронті зафіксували 181 бій за добу.
Читайте також: Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові 8 листопада: б’ють ракетами (оновлено)
“Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника”, – поінформував Генштаб.
Командування ЗСУ оновило дані про втрати ворога.
