Поезда в Харьков и из Харькова опаздывают: информация Укрзалізниці

Транспорт 10:08   08.11.2025
Оксана Горун
Поезда в Харьков и из Харькова опаздывают: информация Укрзалізниці Фото: «Укрзалізниця»

АТ «Укрзалізниця» утром 8 ноября сообщило о задержке ряда поездов, следующих в Харьков и из него. Данные опубликовали по состоянию на 08:00.

«В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, повреждения контактной сети нескольких участков. Поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки на пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами. Пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа», — предупредили железнодорожники.

По состоянию на 8:00 была такая задержка поездов:

№ 720 Киев — Харьков +6:30 час.
№ 22/21 Харьков — Львов + 2:30 час.
№ 111/112 Львов — Изюм + 5 час.
№ 63/64 Львов — Харьков + 5 час.
№ 103/104 Гусаровка — Львов +4 час.
№ 17/18 Ужгород — Харьков +3:40 час.
№ 227/228 Гусаровка — Ивано-Франковск +3:30 час.

Информацию об изменениях графика движения поездов можно уточнять по ссылке https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Автор: Оксана Горун
