Поезда в Харьков и из Харькова опаздывают: информация Укрзалізниці
АТ «Укрзалізниця» утром 8 ноября сообщило о задержке ряда поездов, следующих в Харьков и из него. Данные опубликовали по состоянию на 08:00.
«В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, повреждения контактной сети нескольких участков. Поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки на пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами. Пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа», — предупредили железнодорожники.
По состоянию на 8:00 была такая задержка поездов:
№ 720 Киев — Харьков +6:30 час.
№ 22/21 Харьков — Львов + 2:30 час.
№ 111/112 Львов — Изюм + 5 час.
№ 63/64 Львов — Харьков + 5 час.
№ 103/104 Гусаровка — Львов +4 час.
№ 17/18 Ужгород — Харьков +3:40 час.
№ 227/228 Гусаровка — Ивано-Франковск +3:30 час.
Информацию об изменениях графика движения поездов можно уточнять по ссылке https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
Читайте также: Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", електрика, новости Харькова, опоздание, поезда;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Поезда в Харьков и из Харькова опаздывают: информация Укрзалізниці», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 10:08;