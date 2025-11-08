Поїзди до Харкова та з Харкова запізнюються: інформація Укрзалізниці
АТ “Укрзалізниця” вранці 8 листопада повідомило про затримку низки поїздів, що прямують до Харкова та з нього. Дані опублікували станом на 8:00.
“У результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок. Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині та Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години”, – попередили залізничники.
Станом на 8:00 була така затримка поїздів:
№ 720 Київ – Харків +6:30 год.
№ 22/21 Харків – Львів + 2:30 год.
№ 111/112 Львів – Ізюм + 5 год.
№ 63/64 Львів – Харків + 5 год.
№ 103/104 Гусарівка – Львів +4 год.
№ 17/18 Ужгород – Харків +3:40 год.
№ 227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ +3:30 год.
Інформацію про зміни графіку руху поїздів можна уточнити за посиланням https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
Новини за темою:
