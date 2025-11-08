Терехов: Харьков планирует вырабатывать энегрию из отходов и сточных вод

Мэр Харькове Игорь Терехов 8 ноября посетил один из энергетических хабов Еврометрополии Страсбург. Гостя сопровождал руководитель Службы энергетики и территории города Страсбурга Тьерри Уилма.

Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. По ее информации, хаб в Страсбурге является частью крупной городской системы, которая обеспечивает переход от использования газа к альтернативным источникам энергии – биомассе, теплу из отходов и очищенных сточных вод.

«Мы увидели, как город может превратить промышленные отходы и тепло от очистки сточных вод в полезную энергию. Мы тоже планируем реализовать подобный проект и благодарны Страсбургу за готовность помочь нам экспертизой», – цитирует Терехова пресс-служба.

С коллегами из Страсбурга мэр Харькова договорился о дальнейшем сотрудничестве — в том числе, помощи во внедрении технологий переработки тепла из сточных вод в Харькове.

Напомним, в Харькове уже второй год продолжаются работы по созданию «энергетического острова». Цель — добиться энергонезависимости и того, чтобы критическая инфраструктура города работала даже в блэкауты. 8 ноября во время самого масштабного с весны 2024 года отключения электричества в Харькове на маршруты вышла значительная часть электротранспорта — все трамваи и ряд троллейбусов.