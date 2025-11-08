Терехов: Харьков планирует вырабатывать энегрию из отходов и сточных вод
Мэр Харькове Игорь Терехов 8 ноября посетил один из энергетических хабов Еврометрополии Страсбург. Гостя сопровождал руководитель Службы энергетики и территории города Страсбурга Тьерри Уилма.
Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. По ее информации, хаб в Страсбурге является частью крупной городской системы, которая обеспечивает переход от использования газа к альтернативным источникам энергии – биомассе, теплу из отходов и очищенных сточных вод.
«Мы увидели, как город может превратить промышленные отходы и тепло от очистки сточных вод в полезную энергию. Мы тоже планируем реализовать подобный проект и благодарны Страсбургу за готовность помочь нам экспертизой», – цитирует Терехова пресс-служба.
Читайте также: Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом
С коллегами из Страсбурга мэр Харькова договорился о дальнейшем сотрудничестве — в том числе, помощи во внедрении технологий переработки тепла из сточных вод в Харькове.
Напомним, в Харькове уже второй год продолжаются работы по созданию «энергетического острова». Цель — добиться энергонезависимости и того, чтобы критическая инфраструктура города работала даже в блэкауты. 8 ноября во время самого масштабного с весны 2024 года отключения электричества в Харькове на маршруты вышла значительная часть электротранспорта — все трамваи и ряд троллейбусов.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: ЄС, ЕС, Игорь Терехов, новости Харькова, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов: Харьков планирует вырабатывать энегрию из отходов и сточных вод», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 22:17;