Ради защиты детей в регионе: ХОВА усиливает сотрудничество с ЮНИСЕФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с представителями ЮНИСЕФ по обсуждению сотрудничества в сфере защиты детей.

В ходе встречи стороны обсудили гуманитарную ситуацию и плановые проекты по защите детей в Харьковской области. Основное внимание уделили усилению системы семейных форм воспитания и альтернативам институционального ухода, проблемам ранней идентификации семей, находящихся в кризисе, разработке автоматизированной системы отслеживания социальных триггеров и применению превентивных программ по положительному отцовству для преодоления травматического опыта войны у детей.

Также обсудили строительство подземных школ и учреждений здравоохранения.

«Если ребенок не может жить в биологической семье, то важно обеспечить для него условия в альтернативных формах семейного воспитания, а также обратить внимание на его потребности и выявить, как улучшить ситуацию», — отметила директор ЮНИСЕФ по защите детей и миграции Шима Сен Гупта.

Директор по вопросам защиты детей и миграции ознакомили с работой областной горячей линии по альтернативным формам воспитания, которая с начала 2025 года проработала почти 10 тысяч обращений и стала эффективным инструментом развития новых социальных услуг в громадах.

Отдельно презентовали чат-бот «Турботик», разработанный ХОВА совместно с ЮНИСЕФ для детей и подростков от 6 до 18 лет. Бот обеспечивает возможность круглосуточно сообщить об опасности или кризисной ситуации. Показали работу кабинетов психологической разгрузки, мобильных бригад, работающих в громадах.

Отдельно во время встречи обсудили маршруты поддержки детей с паллиативными состояниями и сложными формами инвалидности.