Заради захисту дітей у регіоні: ХОВА посилює співпрацю з ЮНІСЕФ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся із представниками ЮНІСЕФ з обговорення співпраці у сфері захисту дітей.
Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарну ситуацію та планові проєкти із захисту дітей в Харківській області. Основну увагу приділили посиленню системи сімейних форм виховання й альтернативам інституційного догляду, проблемам ранньої ідентифікації сімей, що перебувають у кризі, розробці автоматизованої системи відстеження соціальних тригерів та застосування превентивних програм з позитивного батьківства для подолання травматичного досвіду війни у дітей.
Також обговорили будівництво підземних шкіл і закладів охорони здоровʼя.
«Якщо дитина не може жити в біологічній сім’ї, то важливо забезпечити для неї умови в альтернативних формах сімейного виховання, а також звернути увагу на її потреби та виявити як покращити ситуацію», – зазначила директорка ЮНІСЕФ з питань захисту дітей і міграції Шіма Сен Гупта.
Директорку з питань захисту дітей і міграції ознайомили з роботою обласної гарячої лінії з альтернативних форм виховання, що з початку 2025 року опрацювала майже 10 тисяч звернень і стала ефективним інструментом розвитку нових соціальних послуг у громадах.
Окремо презентували чат-бот «Турботик», розроблений ХОВА спільно з ЮНІСЕФ для дітей і підлітків віком від 6 до 18 років. Бот забезпечує можливість цілодобово повідомити про небезпеку або кризову ситуацію. Показали роботу кабінетів психологічного розвантаження, мобільних бригад, які працюють у громадах.
Окремо під час зустрічі обговорили маршрути підтримки дітей із паліативними станами та складними формами інвалідності.
Читайте також: Тролейбус протаранив зупинку у Харкові: що сталося (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: защита детей, хова, юнисеф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Заради захисту дітей у регіоні: ХОВА посилює співпрацю з ЮНІСЕФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 21:48;