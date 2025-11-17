Заради захисту дітей у регіоні: ХОВА посилює співпрацю з ЮНІСЕФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся із представниками ЮНІСЕФ з обговорення співпраці у сфері захисту дітей.

Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарну ситуацію та планові проєкти із захисту дітей в Харківській області. Основну увагу приділили посиленню системи сімейних форм виховання й альтернативам інституційного догляду, проблемам ранньої ідентифікації сімей, що перебувають у кризі, розробці автоматизованої системи відстеження соціальних тригерів та застосування превентивних програм з позитивного батьківства для подолання травматичного досвіду війни у дітей.

Також обговорили будівництво підземних шкіл і закладів охорони здоровʼя.

«Якщо дитина не може жити в біологічній сім’ї, то важливо забезпечити для неї умови в альтернативних формах сімейного виховання, а також звернути увагу на її потреби та виявити як покращити ситуацію», – зазначила директорка ЮНІСЕФ з питань захисту дітей і міграції Шіма Сен Гупта.

Директорку з питань захисту дітей і міграції ознайомили з роботою обласної гарячої лінії з альтернативних форм виховання, що з початку 2025 року опрацювала майже 10 тисяч звернень і стала ефективним інструментом розвитку нових соціальних послуг у громадах.

Окремо презентували чат-бот «Турботик», розроблений ХОВА спільно з ЮНІСЕФ для дітей і підлітків віком від 6 до 18 років. Бот забезпечує можливість цілодобово повідомити про небезпеку або кризову ситуацію. Показали роботу кабінетів психологічного розвантаження, мобільних бригад, які працюють у громадах.

Окремо під час зустрічі обговорили маршрути підтримки дітей із паліативними станами та складними формами інвалідності.