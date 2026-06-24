Подземная инфекционка и нормальный лифт для детей: планы реконструкции больниц

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, в каких медицинских учреждениях Харьковщины продолжается реконструкция и строительство укрытий и что в планах.

«Продолжаем строительство подземных частей трех больниц. Это областная детская, областная взрослая и онкоцентр.

Параллельно готовим новые проекты по больницам. В планах у нас инфекционная больница. Мы понимаем, что инфекционные болезни никуда не делись, и это у нас принято в стратегию развития Харьковской области. Дальше будем доделывать проект реабилитационного центра на Клочковской. Уже часть его разработана. И госпиталь ветеранов», — сообщил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

В областной детской больнице уже идут активные работы. Там не только создают подземный корпус, но и реконструируют основной.

«Приемное отделение мы должны завершить до конца июля месяца с новым оборудованием, со всем, как мы делали в областной взрослой больнице. Это первый этап. Там, где мы принимаем наших детей, которым нужно оказать медицинскую помощь. Там несколько конструктивных кардинальных решений. Далее идем по этажам – там не такой масштаб, как областная взрослая больница, но очень важный, и откровенно ищем сейчас финансирование. Даже будем проводить консультации с областным советом о возможности привлечения кредитных средств. Есть сейчас программа государственная: государство компенсирует всю процентную ставку за кредит и остается 1%», — поделился Синегубов.

В частности, он сообщил, что в областной детской больнице необходимо переделать шахту лифта.

«Там даже одно время были с нарушением установлены лифты. То есть такой проект, что туда даже в лифт не заезжает каталка. Это выглядело следующим образом. Ребенка, чтобы отвезти на операцию, довозили до лифта, дальше врачи брали его на руки (или родители), поднимались на лифте — и там уже встречала такая же каталка, и дальше клали человека. Чуть лучше, чем в онкоцентре, скажу вам, но все равно удивительно. Просто удивительно. И мы запланировали новый проект, там будет новая лифтовая шахта с нормальными лифтами, которые отвечают не только нормативным каким-то требованиям, а просто человеческому представлению о предоставлении медицинской помощи. И это мы уже реализуем после или параллельно с приемным отделением», — сообщил начальник ХОВА.