Live

Подземная инфекционка и нормальный лифт для детей: планы реконструкции больниц

Общество 10:52   24.06.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Подземная инфекционка и нормальный лифт для детей: планы реконструкции больниц Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, в каких медицинских учреждениях Харьковщины продолжается реконструкция и строительство укрытий и что в планах.

«Продолжаем строительство подземных частей трех больниц. Это областная детская, областная взрослая и онкоцентр.
Параллельно готовим новые проекты по больницам. В планах у нас инфекционная больница. Мы понимаем, что инфекционные болезни никуда не делись, и это у нас принято в стратегию развития Харьковской области. Дальше будем доделывать проект реабилитационного центра на Клочковской. Уже часть его разработана. И госпиталь ветеранов», — сообщил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

В областной детской больнице уже идут активные работы. Там не только создают подземный корпус, но и реконструируют основной.

«Приемное отделение мы должны завершить до конца июля месяца с новым оборудованием, со всем, как мы делали в областной взрослой больнице. Это первый этап. Там, где мы принимаем наших детей, которым нужно оказать медицинскую помощь. Там несколько конструктивных кардинальных решений. Далее идем по этажам – там не такой масштаб, как областная взрослая больница, но очень важный, и откровенно ищем сейчас финансирование. Даже будем проводить консультации с областным советом о возможности привлечения кредитных средств. Есть сейчас программа государственная: государство компенсирует всю процентную ставку за кредит и остается 1%», — поделился Синегубов.

Читайте также: «Там много детей» — самую большую подземную школу хотят построить в Изюме

В частности, он сообщил, что в областной детской больнице необходимо переделать шахту лифта.

«Там даже одно время были с нарушением установлены лифты. То есть такой проект, что туда даже в лифт не заезжает каталка. Это выглядело следующим образом. Ребенка, чтобы отвезти на операцию, довозили до лифта, дальше врачи брали его на руки (или родители), поднимались на лифте — и там уже встречала такая же каталка, и дальше клали человека. Чуть лучше, чем в онкоцентре, скажу вам, но все равно удивительно. Просто удивительно. И мы запланировали новый проект, там будет новая лифтовая шахта с нормальными лифтами, которые отвечают не только нормативным каким-то требованиям, а просто человеческому представлению о предоставлении медицинской помощи. И это мы уже реализуем после или параллельно с приемным отделением», — сообщил начальник ХОВА.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

Популярно

В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
24.06.2026, 19:14
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
24.06.2026, 18:38
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
24.06.2026, 16:07
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
24.06.2026, 22:25
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
24.06.2026, 21:52
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11

Новости по теме:

24.06.2026
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
24.06.2026
Трамваи №5 и 8 изменят маршруты в Харькове 25 июня
24.06.2026
Подземный детсад в Песочине под Харьковом готов на 100%: когда его откроют
24.06.2026
Антидроновые сетки в Харькове: Терехов сообщил, кто все решает (видео)
24.06.2026
Терехов в Польше договорился о выделении 47 млн евро Харькову: на что потратят


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подземная инфекционка и нормальный лифт для детей: планы реконструкции больниц», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 10:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, в каких медицинских учреждениях Харьковщины продолжается реконструкция и строительство укрытий и что в планах".