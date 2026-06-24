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До сильної спеки приготуватися: погода в Харкові та області на 25 червня

Погода 18:38   24.06.2026
Олена Нагорна
До сильної спеки приготуватися: погода в Харкові та області на 25 червня

У четвер, 25 червня, на Харківщині — мінлива хмарність. У Харкові та місцями по області невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою.

У Харкові вночі термометри покажуть 16-18 градусів, удень – 25-27, повідомляє Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 15–20 градусів, удень — 23–28.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, сильна спека до кінця цього тижня та на початку наступного пошириться практично на весь континент. Причиною стане поступова руйнація антициклону, який утримував розпечене повітря над Західною Європою. В Україні першими сильне потепління відчують мешканці західних областей.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 18:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 25 червня, на Харківщині – мінлива хмарність. У Харкові та місцями по області невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою.".