Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

В четверг, 25 июня, на Харьковщине — переменная облачность. В Харькове и местами по области небольшой кратковременный дождь, кое-где с грозой.

В Харькове ночью термометры покажут 16–18 градусов, днем — 25–27, сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 15–20 градусов, днем — 23–28.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, сильная жара к концу этой недели и в начале следующей распространится практически на весь континент. Причиной станет постепенное разрушение антициклона, который удерживал раскаленный воздух над Западной Европой. В Украине первыми сильное потепление ощутят жители западных областей.