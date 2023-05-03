Сегодня 3 мая: какой праздник и день в истории

3 мая 1783 года произошло закрепощение украинских крестьян в Российской империи. В Польше в 1791-м приняли вторую в Европе конституцию. Во Львове и Киеве в разные годы в этот день начали работу первый в Украине конный и электрический трамваи. А в 1995-м основан первый в Украине орден — Богдана Хмельницкого.

Праздники и памятные даты 3 мая

3 мая государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный день свободы печати и День Солнца.

3 мая в истории

3 мая 1783 года издан указ российской императрицы Екатерины II о запрете крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Таким образом произошло закрепощение крестьян в Украине. Это был последний шаг в процессе поглощения Гетманщины Российской империей. Перед этим Екатерина, которую в России считают «Великой», дожала последнего гетмана Левобережной Украины Кирилла Разумовского. Он отрекся от гетманства, чтобы оставить себе приобретенное во времена Елизаветы I имущество и социальный статус. После этого на Слобожанщине ликвидировали полковое устройство. В 1775 году – разрушена Запорожская Сечь. А через несколько лет создано «Малороссийское генерал-губернаторство», что сделало Украину стандартной частью империи. В результате выхода указа 1783 года около 300 тысяч крестьян Левобережья и Слобожанщины стали собственностью своих помещиков. Их теперь могли продавать или менять – как имущество. Так жило несколько поколений людей в Украине, пока крепостничество не ликвидировали в 1861 году.

3 мая 1791 года правительство Речи Посполитой после первого ее раздела приняло «Конституцию 3 мая» — она стала второй (после Конституции Пилипа Орлика) письменной конституцией в Европе и третьей в мире. Первой является Конституция США.

Главной целью принятия документа было установить порядок в государстве, которое после длительного периода величия стало объектом захвата и уничтожения со стороны соседей — России, Пруссии и Австрии. Однако результат был противоположным: следом за принятием Конституции 3 мая захватчики провели еще два раздела Польши, уничтожив государство на долгие годы. Конституция при этом была достаточно демократичной для своего времени. Она, в частности, уравнивала в правах мещан и шляхту, защищала крестьян, вводила разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. При этом она предполагала наличие в стране монарха и наследственной передачи короны. Вслед за действующим королем Станиславом Понятовским трон должен был унаследовать Фредерик Август I из династии Веттинов. Но в 1795 году страна исчезла с карты мира. В современной Польше День Конституции 3 мая возродится. Его отмечают как государственный праздник.

3 мая 1880 года в Украине начал работу первый трамвай. Он был конным и работал во Львове. Линию построило «Триестинское трамвайное общество» и в течение 25 лет (по контракту) являлось владельцем сети. Потом линия перешла в собственность города. Проезд в трамвае стал платным уже через два дня после открытия — с 5 мая. Транспорт имел пять вагонов и совершал 19 рейсов в день. В первые дни интерес к новинке был таков, что все вагоны трамвая были набиты битком.

3 мая 1892 года Киев уже переходил от конного и парового к электрическому трамваю.

В город прибыли первые два новых трамвайных вагона. Их построили по заказу владельца и идейного вдохновителя трамвайного транспорта Аманда Струве. Чертежи были американскими, а работу выполняли в Москве. В тот же день вагоны опробовали на Александровской улице на Подоле. Впоследствии – 9 июня – электрический трамвай протестировала официальная комиссия, а 13-го он заработал для пассажиров.

3 мая 1897 года родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. Родом Бортник был из современной Тернопольской области. Первую часть своей жизни провел в Тернополе и Львове. В местных театрах он начинал карьеру как актер. А в 1920-х вслед за Лесем Курбасом (который значительную часть своей творческой жизни провел в Тернопольской области) переехал на Киевщину. Там в 1921 Бортник стал режиссером Белоцерковской драматической студии, которую 27 января 1923 реорганизовали в Третью мастерскую театра «Березиль». После переезда «Березиля» в Харьков Януарий Бортник работал здесь.

Он поставил «Яблоневый плен» Ивана Днепровского, «Заговор Фиеско в Генуе» Фридриха Шиллера. С 1927 по 1930 год руководил театром малых форм «Веселый Пролетарий», созданном при «Березиле». С 1931 по 1933 год работал режиссером в Харьковской первой государственной музкомедии, где поставил: «Самозванного принца», «Шоколадного воина, или Человека и оружие», «Наталку-Полтавку», «Сухой закон». В 1934-1936 жил в Днепре. Там он был режиссером Днепропетровского театра им. Т. Шевченко. Последним местом работы стал Харьковский театр революции. В 1937 году Бортника арестовали по обвинению в национализме, а впоследствии — расстреляли.

3 мая 1924 года погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. В этом году он вернулся в Киев, уже оккупированный большевиками. Михновского сразу арестовало ГПУ. Однако спустя несколько дней допросов его отпустили. Но Михновский хорошо осознал свои перспективы. 3 мая 1924 года его нашли повешенным в саду в усадьбе Владимира Шемета, где он квартировал. В кармане покойного была записка: «Чем они меня, лучше я сам себя». При этом до сих пор существует версия, что он все же не совершал самоубийства, а был убит агентами ГПУ. В Харькове, с которым связана значительная часть биографии Михновского, в 2003 году установили мемориальную доску ему – на историческом здании Харьковского университета (а впоследствии – Харьковской инженерно-педагогической академии) на ул. Университетской, 16.

3 мая 1995 года учрежден первый государственный орден Украины — орден Богдана Хмельницкого. История его внедрения была нестандартной. Ведь по закону государственные награды в Украине устанавливает Верховная Рада. Но орден Богдана Хмельницкого в начале основал Президент Украины Леонид Кучма – как свое отличие. 3 мая он подписал указ. Полноценной государственной наградой орден стал в 2000 году, когда Рада приняла Закон Украины «О государственных наградах Украины», где в списке был и орден Богдана Хмельницкого. Для него сохранили правопреемственность от президентской награды. Первыми рыцарями ордена стали девять ветеранов – награждение состоялось через несколько дней после выхода указа президента, – 9 мая 1995 года. У ордена — три степени. Самая высокая – первая.

Награждение происходит постепенно, начиная с III степени. По закону награждать орденом можно только граждан Украины — преимущественно военных, за вклад в защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и усиление обороноспособности и безопасности Украины. Орден Богдана Хмельницкого III степени могут вручать за безупречное исполнение воинских и служебных обязанностей. При этом трижды три разных президента Украины нарушали главное правило относительно ордена — его вручали иностранцам. Да еще каким. Кучма сделал кавалером этого ордена директора российской ФСБ Патрушева, Ющенко – ливийского диктатора, полковника Муаммара Аль-Каддафи. А Янукович – заместителя начальника Главного управления Народно-освободительной армии Китая, генерал-полковника Ли Аньдуна.

Церковный праздник 3 мая

3 мая христиане чтят память преподобного Феодора Трихины. Он был родом из Константинополя. Родился в зажиточной семье. С юности ушел в пустынную обитель во Фракии, где принял монашество. Феодор был суровым постником, носил только одну грубую, колючую власяницу. За это его и прозвали «Трихиной» — то есть «Власяничным». Такое же имя носил монастырь, в котором он трудился. При жизни творил много чудес и исцелений. Время жизни преподобного Феодора неизвестно.

Народные приметы

Много молодых шишек на елке – к хорошему урожаю пшеницы.

Дождливый и холодный день – к плохому медосбору.

Жаркий и солнечный день – к большому урожаю клубники.

Что нельзя делать 3 мая

Нельзя хвастаться своими успехами или материальным достатком.

Нельзя ловить рыбу.