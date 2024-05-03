Сегодня 3 мая: какой праздник и день в истории

3 мая 1783 года произошло закрепощение украинских крестьян в Российской империи. В Польше в 1791-м приняли вторую в Европе конституцию. Во Львове и Киеве в разные годы в этот день начали работу первый в Украине конный и электрический трамваи. В 1897-м родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. В 1924-м погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. В 1947-м вступила в силу послевоенная конституция Японии. В 1995-м основали первый в Украине орден – Богдана Хмельницкого. В 2023-м армия РФ совершила массовый обстрел центра Херсона, убив более 20 человек.

Праздники и памятные даты 3 мая

3 мая в мире – Всемирный день свободы прессы.

Также отмечают: День кондитера, День Солнца, День словотворца.

3 мая в истории

3 мая 1783 года российская императрица Екатерина II издала указ о запрете крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Таким образом, произошло закрепощение крестьян в Украине. Подробнее.

3 мая 1791 года правительство Речи Посполитой после первого ее раздела приняло «Конституцию 3 мая» — она стала второй (после Конституции Филиппа Орлика) письменной конституцией в Европе и третьей в мире. Первой является конституция США. Подробнее.

3 мая 1880 года в Украине начал работу первый трамвай. Подробнее.

3 мая 1892 года Киев уже переходил от конного и парового к электрическому трамваю. Подробнее.

3 мая 1897 года родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. Подробнее.

3 мая 1924 года погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. Подробнее.

3 мая 1947 года вступила в силу послевоенная конституция Японии.

В значительной степени этот документ составили американцы под наблюдением генерала США Дугласа Макартура, командовавшего союзными силами во время оккупации Японии после Второй мировой войны. Хотя японская сторона участвовала в обсуждении и имела возможность внести некоторые (незначительные) коррективы. Несмотря на американское авторство, никаких изменений в документ японцы не внесли не только после завершения оккупации, но и по сей день.

Конституция довольно короткая – она состоит примерно из 5000 слов. Самой известной в ней является статья 9: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

После вступления в силу конституции японскую имперскую армию расформировали, ее руководителей судили за военные преступления. Однако совсем демилитаризованной Япония не осталась. Уже в 1954 году в стране вместо армии создали «Силы самообороны». А 1 июля 2014 года Кабинет министров Японии одобрил новое толкование статьи 9, чтобы разрешить нации участвовать в «коллективной самообороне».

Кроме отказа когда-либо воевать, конституция внесла и другие изменения в жизнь японского общества. Во-первых, она существенно ограничила власть императора – он остался «символом государства и единства народа», но больше не имеет политической власти. Конституция также уравняла в правах женщин и мужчин в Японии, ввела демократические свободы: собрания, слова и вероисповедания. Японский император Хирохито согласился с документом. Именно он (как это предполагала предыдущая конституция Мэйдзи) объявил новую конституцию 3 ноября 1946, чтобы японский народ считал ее законной. После этого в течение полугода до вступления документа в силу его суть разъясняли общественности.

Периодически после завершения послевоенной оккупации Японии в стране политики поднимали вопрос пересмотра конституции с целью «сделать ее более японской», но эти попытки проваливались – в основном из-за отсутствия широкой поддержки в парламенте и сложной процедуры внесения изменений.

3 мая 1995 года основали первый государственный орден Украины – орден Богдана Хмельницкого. Подробнее.

3 мая 2023 года россияне нанесли массированные удары по центру Херсона. Они пришлись по «Эпицентру», железнодорожному вокзалу и «АТБ»: в день трагедии сообщили о 19 погибших и 47 раненых. Впоследствии следователи проинформировали, что погибло 24 мирных жителя, еще 51 человек получил ранения. В октябре 2023 года СБУ сообщила имена организаторов этого обстрела. По данным следствия, это российские военные: генерал-полковник Олег Макаревич – командующий группировкой войск ВС РФ «Днепр»; генерал-лейтенант Аркадий Марзоев – командующий 22-м армейским корпусом Черноморского флота РФ; подполковник Дмитрий Жарких – командир 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ. Им заочно сообщили о подозрениях.

Церковный праздник 3 мая

3 мая – Великая пятница, Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. В этот день также чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Они пострадали за веру во время гонений императора Диоклетиана. Святой Тимофей был чтецом в церковном клире, а также хранителем и писцом богослужебных книг. На него донесли, что он хранит христианские книги. Святого Тимофея привели к правителю Ариану, который потребовал выдать священные книги. За отказ выполнить приказ Тимофея подвергли жестоким пыткам. На определенном эпизоде издевательств правителю сообщили, что у Тимофея молодая жена по имени Мавра, на которой он женился всего 20 дней назад. Ариан приказал привести Мавру, надеясь, что в ее присутствии уверенность мученика поколеблется. По просьбе Мавры изо рта мученика вынули кусок дерева, чтобы он мог говорить. Святой Тимофей убедил жену не бояться мучений и идти вместе с ним на подвиг. Святая Мавра ответила: «Я готова умереть с тобой», — и призналась в том, что она христианка. Ее бросили в кипящий котел, но Мавра не чувствовала боли и осталась невредимой. Заподозрив, что слуги наполнили котел холодной водой, Ариан велел святой брызнуть ему на руку воды из котла. Когда мученица выполнила это, Ариан вскрикнул от боли и отдернул обожженную руку. Тогда Ариан поверил в Бога, в которого верила мученица, и велел ее отпустить. Но вскоре опомнился и снова стал убеждать Мавру принести жертву языческим богам. Она была непоколебима. После долгих пыток Ариан приказал распять мучеников. В течение девяти дней они висели на крестах рядом, а умерли на десятый день.

Народные приметы

Если на елке много молодых шишек, в этом году будет хороший урожай пшеницы.

Если дождливый и холодный день, то урожай меда в этом году будет плохим.

Если погода мокрая, то летом будет много сорняков на огороде.

Жаркий и солнечный день – к большому урожаю клубники.

Что нельзя делать 3 мая

В Страстную пятницу нельзя есть рыбу, мясо, яйца и молочные продукты.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием и уборкой.

Нельзя рубить дрова и вообще пользоваться топором.

Нельзя веселиться, праздновать, громко смеяться, употреблять алкоголь.