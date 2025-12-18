Сьогодні на Харківщині лунатимуть вибухи – що станеться

У пресслужбі ХОВА поінформували, що сьогодні, 18 грудня, на Харківщині пролунають вибухи.

Зокрема, гучно буде в Ізюмському районі. Причина – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Підривні роботи проводитимуть:

з 12:00 до 13:00 поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка, Барабашівка;

з 11:00 до 12:00 поряд із селом Сулигівка.

Нагадаємо, вранці 18 грудня Олег Синєгубов повідомив, що за добу окупанти атакували два населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілів у с. Заміст Великобурлуцької громади постраждав 50-річний чоловік. У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та авто. В Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарські будівлі.