«Атмосфера була неймовірною». У Харкові змагались найсильніші (відео)

Спорт 14:25   20.08.2025
Вікторія Яковенко
У неділю, 17 серпня, в Харкові відбувся Adrenalin Battle — справжнє свято вільної боротьби.

Організатори заходу попереджали, що боротьба буде видовищною, адже на килим виходили найсильніші.

У програмі відбулося дев’ять юніорських та 12 дорослих сутичок.

«Атмосфера у залі була неймовірною, а рівень боротьби — надихаючим», – зазначили організатори.

На заході побували олімпійський чемпіон Олег Верняєв, призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов та мер Харкова Ігор Терехов.

борьба в Харькове

Відео: Спортивний клуб Аdrenalin

Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:


