«Атмосфера була неймовірною». У Харкові змагались найсильніші (відео)
У неділю, 17 серпня, в Харкові відбувся Adrenalin Battle — справжнє свято вільної боротьби.
Організатори заходу попереджали, що боротьба буде видовищною, адже на килим виходили найсильніші.
У програмі відбулося дев’ять юніорських та 12 дорослих сутичок.
«Атмосфера у залі була неймовірною, а рівень боротьби — надихаючим», – зазначили організатори.
На заході побували олімпійський чемпіон Олег Верняєв, призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов та мер Харкова Ігор Терехов.
Відео: Спортивний клуб Аdrenalin
