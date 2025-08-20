«Атмосфера була неймовірною». У Харкові змагались найсильніші (відео)

У неділю, 17 серпня, в Харкові відбувся Adrenalin Battle — справжнє свято вільної боротьби.

Організатори заходу попереджали, що боротьба буде видовищною, адже на килим виходили найсильніші.

У програмі відбулося дев’ять юніорських та 12 дорослих сутичок.

«Атмосфера у залі була неймовірною, а рівень боротьби — надихаючим», – зазначили організатори.

На заході побували олімпійський чемпіон Олег Верняєв, призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов та мер Харкова Ігор Терехов.

Відео: Спортивний клуб Аdrenalin