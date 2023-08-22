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КВБО совершенствует методы борьбы с предпринимателями-нарушителями в Харькове

Общество 16:44   22.08.2023
Оксана Якушко
КВБО совершенствует методы борьбы с предпринимателями-нарушителями в Харькове

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» совершенствует методы борьбы с частными предпринимателями, которые нарушают правила благоустройства и выбрасывают отходы в не предназначенных для этого местах.

На предприятии сообщили, что за летние месяцы в Харькове увеличилось количество случаев несанкционированного выброса производственных отходов. Недобросовестные предприниматели вместо того, чтобы заключить с КП договор о предоставлении соответствующих услуг, выбросывают производственные отходы в не предназначенных для этого местах, образуя стихийные свалки, или в контейнеры для сбора бытовых отходов и контейнеры-бункеры для крупногабаритных отходов общего пользования, за обслуживание которых платят харьковчане.

В связи с этим коммунальщики вместе с полицией и активистами усилили борьбу с такими предпринимателями. Как отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко, отныне они не смогут избежать ответственности.

«Мы усовершенствовали метод обнаружения нарушителей. Достаточно фото или видео незаконного сброса отходов, чтобы сотрудники полиции установили по номеру автомобиля личность нарушителя. Материалы направляются в административную комиссию города, которая принимает решение о наложении штрафа. В случае неуплаты для его принудительного взыскания материалы дела направляются в исполнительную службу, которая блокирует банковский счет нарушителя», — сообщил Алексей Артикуленко.

Напомним, что выбрасывание бытовых отходов в не предназначенных для этого местах карается штрафом в размере от 340 до 1700 грн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 16:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» совершенствует методы борьбы с частными предпринимателями, которые нарушают правила благоустройства и выбрасывают отходы в не предназначенных для этого местах.".